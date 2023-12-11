Подрядную организацию, осуществляющую строительство физкультурно-оздоровительного центра в посёлке Первомайский Ковровского района, обвиняют в неисполнении контрактных обязательств.

Подрядную организацию, осуществляющую строительство физкультурно-оздоровительного центра в посёлке Первомайский Ковровского района, обвиняют в неисполнении контрактных обязательств. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Договор на возведение объекта был заключён с ООО «Академия Интерьера. Декор». Подрядчик должен был завершить строительство 15 ноября 2023 года, однако и сегодня работы не закончены.«В отношении руководителя подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ)», - говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.Кроме того, по результатам прокурорской проверки в отношении должностного лица были возбуждены административные дела за нарушение правил благоустройства и содержания территорий и за загрязнение прилегающей к объекту строительства территории.