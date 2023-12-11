Маршрут №560 заработал в СВАО, а №625 – в ЮВАО.

Маршрут №560 заработал в СВАО, а №625 – в ЮВАО.В Москве активно развивается транспортная сфера, которая ежедневно обеспечивает бесперебойную жизнедеятельность многомиллионного мегаполиса. Особое внимание власти уделяют расширению городского парка электробусов. Все чаще на столичные маршруты выходит экологический транспорт.Так, в городе запустили два новых маршрута электробусов. Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что с 25 ноября маршрут №560 заработал в СВАО, а №625 – в ЮВАО."Улучшилась транспортная доступность в районах, появились удобные пересадки на метро и МЦД. Новая техника повышает комфорт поездок и качество обслуживания пассажиров", – подчеркнул Максим Ликсутов.По его словам, на улицы российской столицы продолжает выходить экологическая техника отечественного производства. Также глава ведомства добавил, что власти расширяют сеть городского электротранспорта по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.Заместитель главы города уточнил, что маршрут №560 соединил шесть станций метро и МЦД на северо-востоке Москвы. Теперь студенты и сотрудники МФТИ, а также местные жители могут легко добираться до первой лини МЦД, Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий Московского метрополитена.Кроме того, на юго-востоке столицы на маршруте №625 вместо автобусов вышли электробусы. Экологичная техника начала перевозить пассажиров между станциями метро "Братиславская" и "Марьино", а также школами и поликлиниками.Ранее "" сообщали, что в Москве с начала осени появилось более 100 новых электробусов. Всего же на данный момент жителей и гостей города обслуживают более 1300 экологичных машин.Максим Ликсутов подчеркнул, что российская столица сегодня является лидером по развитию и использованию электротранспорта среди европейских городов. Также, по словам чиновника, Москва занимает первое место по количеству электробусов.Лишь за текущий год город пополнился 300 единицами современного экологического транспорта. Всего же до конца 2024 года столица получит 1200 новых электробусов.