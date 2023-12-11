Суд признал жителя Мурома виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Суд признал жителя Мурома виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом 11 декабря рассказала прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл летом текущего года в деревне Саванчаково. Осужденный был пьян, и ему не понравилось, что соседи отмечают семейный праздник во дворе частного дома. Он вышел на улицу, затеял ссору с одним из участников застолья, выхватил нож и дважды вонзил клинок соседу в живот.К счастью, потерпевший выжил, но попал в больницу.Суд приговорил жителя Мурома к 3 годам заключения в колонии общего режима. Отмечается, что пока приговор в законную силу не вступил.