Об этом сообщают местные СМИ.

В Муроме подходит к концу реконструкция улицы Московской. В сквере, около Вознесенского храма, установили статуи калачника и дамы. Об этом сообщают местные СМИ.Персонажей воссоздали по старым снимкам города. Когда-то эти люди жили в Муроме. Дама, например, раньше работала педагогом в гимназии. Идея принадлежит народному художнику России Владимиру Суровцеву, именно он подарил новую жизнь старым образам.Кстати, скоро в городе появится ещё одна статуя – извозчик на бричке.