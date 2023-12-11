Новая Вязовская амбулатория на станции Мстёра Вязниковского района начала приём пациентов.

Новая Вязовская амбулатория на станции Мстёра Вязниковского района начала приём пациентов. Об этом депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин рассказал в своём .Отметим, что парламентарий держал строительство на постоянном контроле: от этапа выделения земли для амбулатории до сдачи объекта и благоустройства территории. В частности, Говырин помог добиться в Москве, чтобы амбулатория появилась именно на участке вблизи многоквартирных домов. Также он контролировал ход и сроки работ, а когда стройка забуксовала из-за подрядчиков, принял меры, чтобы вмешалась прокуратура и объект не превратился в долгострой.Усилия не пропали даром. Теперь более тысячи человек, дети и взрослые, будут получать медпомощь в комфортных условиях.«В амбулатории постоянно работают врач общей практики и медсестра. Помимо осмотра больных, в том числе и на дому, медики проводят процедуры. И для сдачи анализов и ЭКГ теперь не надо ездить в райцентр. Да и сама амбулатория стала ближе к людям – располагается в жилом массиве, а не как раньше, почти за пределами населённого пункта», - написал Алексей Говырин.