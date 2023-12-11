В одном из поселков Владимирский области подрядчик «затянул» строительство...
В одном из поселков Владимирский области подрядчик «затянул» строительство физкультурно-оздоровительного центра в рамках нацпроекта «Демография»
Ковровской городской прокуратурой была проведена проверка соблюдения законодательства подрядной организацией, выполняющей работы по строительству физкультурно-оздоровительного центра в рамках национального проекта «Демография».
Речь идет про поселок Первомайский Ковровского района.
Выяснилось, что договор на выполнение строительных работ был заключен еще в мае 2023 года между БУ Ковровского района «Новосельское» и ООО «Академия Интерьера. Декор».
«Несмотря на истечение 15 ноября 2023 года предусмотренных контрактом сроков выполнения работ, по настоящее время строительство в полном объеме не завершено. Генеральному директору организации-подрядчика внесено представление, по результатам рассмотрения которого работы по исполнению контракта активизированы...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
В отношении руководителя подрядной организации было возбуждено дело об административном правонарушении («бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ»).
Кроме этого, городской прокуратурой совместно со специалистами государственной инспекции административно-технического надзора региона было проведено обследование территории строительной площадки. Увы, и здесь зафиксированы нарушения: не были как следует организованы подъездные пути к стройке, не полностью установлено ограждение, а также допущено складирование строительных материалов на придомовой территории многоквартирного дома и пр.
В отношении должностного лица подрядной организации возбуждены дела об административных правонарушениях («нарушение правил благоустройства и содержания территорий»; «загрязнение в ходе проведения строительных работ прилегающей к объекту проведения работ территории»).
Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области