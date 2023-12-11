В одном из поселков Владимирский области подрядчик «затянул» строительство...

В одном из поселков Владимирский области подрядчик «затянул» строительство физкультурно-оздоровительного центра в рамках нацпроекта «Демография»Ковровской городской прокуратурой была проведена проверка соблюдения законодательства подрядной организацией, выполняющей работы по строительству физкультурно-оздоровительного центра в рамках национального проекта «Демография».Речь идет про поселок Первомайский Ковровского района.Выяснилось, что договор на выполнение строительных работ был заключен еще в мае 2023 года между БУ Ковровского района «Новосельское» и ООО «Академия Интерьера. Декор».«Несмотря на истечение 15 ноября 2023 года предусмотренных контрактом сроков выполнения работ, по настоящее время строительство в полном объеме не завершено. Генеральному директору организации-подрядчика внесено представление, по результатам рассмотрения которого работы по исполнению контракта активизированы...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В отношении руководителя подрядной организации было возбуждено дело об административном правонарушении («бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ»).Кроме этого, городской прокуратурой совместно со специалистами государственной инспекции административно-технического надзора региона было проведено обследование территории строительной площадки. Увы, и здесь зафиксированы нарушения: не были как следует организованы подъездные пути к стройке, не полностью установлено ограждение, а также допущено складирование строительных материалов на придомовой территории многоквартирного дома и пр.В отношении должностного лица подрядной организации возбуждены дела об административных правонарушениях («нарушение правил благоустройства и содержания территорий»; «загрязнение в ходе проведения строительных работ прилегающей к объекту проведения работ территории»).Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области