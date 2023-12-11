В преддверии Дня Конституции во владимирских школах прошли тематические Разговоры о...

В преддверии Дня Конституции во владимирских школах прошли тематические "Разговоры о важном"Учащимся рассказали об истории и значении главного закона.Так, в 22-ой школе понедельник начался с торжественной установки флагов - Владимирской области и Российской Федерации. Затем школьники совместно исполнили гимн.Подвели итоги недели, обсудили учебный план на следующую. И разошлись по классам, чтобы с учителями обсудить важность Конституции Российской Федерации. Для многих учеников некоторые аспекты основного закона страны стали настоящим открытием.Михаил Веневцев, ученик 6"А" класса школы №22:- Я узнал, что у меня есть право на образование, на жизнь и на жилье хорошее.Ульяна Ануфриева, ученица 6"А" класса школы №22:- Нам нужна конституция, чтобы если чисто гипотетически мы стали президентом, мы знали основу законов.