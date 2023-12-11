В период с 11 по 17 декабря на трассах Владимирской области разместят 27 фотовидеофиксаторов. Камеры будут размещены на следующих участках автодорог: – а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное

В период с 11 по 17 декабря на трассах Владимирской области разместят 27 фотовидеофиксаторов. Камеры будут размещены на следующих участках автодорог: – а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 19 км; – а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 16 км; – а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д