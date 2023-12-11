Выход сериала вызвал общественный резонанс.

Роскомнадзор подтвердил, что проверка в отношении сериала Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" не выявила в нем нарушений российского законодательства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства."Подтверждаем", - говорится в ответе ведомства, на просьбу агентства прокомментировать появившуюся в СМИ информацию со слов зампредседателя комитета по бюджету и налогам Думы Натальи Орловой, которая утверждает, что Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".Сериал режиссера Жоры Крыжовникова вышел в онлайн-кинотеатрах Start и Wink 9 ноября. Главные роли исполнили Иван Янковский, Сергей Бурунов, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Никита Кологривый и другие.По сюжету главный герой, 14-летний мальчик из интеллигентной семьи Андрей, регулярно сталкивается с давлением уличных подростков. Чтобы защитить себя, он заводит дружбу с пацанами. Один из них - ровесник Марат - по стечению обстоятельств становится проводником Андрея в мир улиц.Выход сериала вызвал общественный резонанс. Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". По его словам, подобные проекты "романтизируют период в истории нашей страны, связанный с появлением подростковых группировок". Ранее в соцсетях появилась информация, что после выхода сериала подростки в Сармановском районе стали подражать его персонажам. Создали Telegram-каналы, которые назвали в честь известных в прошлом казанских ОПГ, распространяли видео потасовок.Кроме того, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сериал на соответствие традиционным ценностям. В своем письме она отметила, что сериал "стал романтизацией бандитизма и оправданием страшного явления - "казанского феномена" и формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи".