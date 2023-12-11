Пожар случился сегодня, 11 декабря, около половины второго ночи. Загорелся дом в деревне Конино. В доме проживала семья – мать, отец и двое детей. 45-летняя женщина вовремя почувствовала, что

Пожар случился сегодня, 11 декабря, около половины второго ночи. Загорелся дом в деревне Конино. В доме проживала семья – мать, отец и двое детей. 45-летняя женщина вовремя почувствовала, что начался пожар. Она разбудили родных и все вышли на улицу. В какой-то момент женщина решила вернуться в горящее здание и взять документы. К сожалению, обратно к