В Суздале все же появится бронзовый памятник легендарному актеру Георгию Вицину Напомним,...

В Суздале все же появится бронзовый памятник легендарному актеру Георгию ВицинуНапомним, разговоры об установке бронзового памятника (во весь рост) актеру Георгию Вицину в Суздале велись еще в 2016 году.Тогда рассказывали, что скульптура может появиться рядом с Торговой площадью, а возможно – возле усадьбы, где жил Миша Бальзаминов.И вот — свежая информация, памятнику быть! Правда, как стало известно, его все же установят на улице Старой.Такое решение принято в четверг, 7 декабря, на внеочередном заседании местного Совета народных депутатов.Скульптуру изготовят и поставят на деньги из федерального бюджета.Сообщается, что запланировано и благоустройство территории возле памятника в виде дорожек из гранитной брусчатки.В проекте предлагается соединить улицу Ленина с улицей Старая "пешеходным путем".Фото: стоп-кадры из фильма «Женитьба Бальзаминова»