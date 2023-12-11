Фестиваль «Многоликий Владимир. Межнациональная ёлка-2023» стартовал в ноябре. Участники акции уже подготовили около 100 игрушек, которые украсят елку в фойе ДК Молодежи. В фестивале участвуют

Фестиваль «Многоликий Владимир. Межнациональная ёлка-2023» стартовал в ноябре. Участники акции уже подготовили около 100 игрушек, которые украсят елку в фойе ДК Молодежи. В фестивале участвуют национально-культурные объединения города, детские сады, школы, НКО и творческие объединения. Новогоднее дерево украсят ручные изделия с национальным колоритом: символы, куклы в народных костюмах, а также шары, расписанные традиционными узорами. Как уточняют