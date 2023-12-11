Владимирская область и Республика Беларусь намерены развивать взаимодействие в производстве агрегатов для тракторов и переработке цветных металлов.

Владимирская область и Республика Беларусь намерены развивать взаимодействие в производстве агрегатов для тракторов и переработке цветных металлов. Об этом рассказала правительства 33-го региона.Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2024-2027 годы подписали владимирский губернатор Александр Авдеев и исполняющий обязанности министра экономики Беларуси Юрий Чеботарь.Кроме того, чиновники обсудили важнейшие аспекты партнёрства. «В их числе – вопрос организации крупноузловой сборки тракторов «Беларус» мощностью от 35 до 63 л.с. с последующей локализацией комплектующих от владимирских предприятий», - отмечается в сообщении правительства Владимирской области.Также наше предприятие «Фабрика аэрозолей» собирается закупить белой жести на 300 млн рублей у крупной белорусской компании «Белцветмет».