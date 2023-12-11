Владимирская область получила 1000 доз «Конвасэла» – вакцины против COVID-19.

Владимирская область получила 1000 доз «Конвасэла» – вакцины против COVID-19. Об этом в понедельник, 11 декабря, проинформировала регионального правительства.Отмечается, что за последние 4 месяца это уже третья поступившая к нам партия медицинского препарата. Вакцину распределят между 31 учреждением здравоохранения.«Привиться против коронавируса можно только в лечебных учреждениях по месту прикрепления», – подчёркивается в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.