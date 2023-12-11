В субботу, 9 декабря, в деревне Байгуши Судогодского района случился пожар.

В субботу, 9 декабря, в деревне Байгуши Судогодского района случился пожар. Загорелась местная ферма, на которой находились около 100 поросят. Об этом рассказала МЧС России по Владимирской области.Сообщение об инциденте поступило спасателям в 9.00, и на место происшествия немедленно выдвинулись огнеборцы. В ликвидации пожара приняли участие 23 сотрудника и 6 машин.Пожарные смогли оперативно потушить возгорание. Пламя уничтожило лишь 20 квадратных метров крыши. Всех поросят удалось спасти.В настоящий момент дознаватель МЧС России выясняет причину происшествия.