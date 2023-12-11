В Судогде спасатели выручили индоутку, замерзающую возле здания местной школы.

В Судогде спасатели выручили индоутку, замерзающую возле здания местной школы. Об этом рассказала МЧС России по Владимирской области.Тревогу забили ученики образовательного учреждения. Дети обнаружили погибающую птицу и позвонили в службу спасения. Специалисты оперативно прибыли на помощь живому существу, укрыли и обогрели.Отмечается, что судогодские сотрудники МЧС не в первый раз помогают животным. Ранее они спасли собаку. «Доброта и внимание к окружающему миру способны творить настоящие чудеса», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.