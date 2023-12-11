Животное застряло между прутьями и громко скулило. Косуля попала в плен на территории частного участка на улице Южной в поселке Боголюбово. Сообщение об этом поступило во владимирский

Животное застряло между прутьями и громко скулило. Косуля попала в плен на территории частного участка на улице Южной в поселке Боголюбово. Сообщение об этом поступило во владимирский РОССОЮЗСПАС 8 декабря. Чтобы выпустить косулю, спасателям пришлось разжимать прутья с помощью инструментов. В то же время важно было и не навредить животному. Как сообщили в РОССОЮЗСПАСе, зверь