Во Владимире пройдет круглый стол в рамках межрегионального проекта Сплоченные войной Историки,...

Во Владимире пройдет круглый стол в рамках межрегионального проекта "Сплоченные войной"Историки, краеведы, сотрудники архивов Владимирской области, а также Центрального госархива Санкт-Петербурга проведут сегодня во Владимире круглый стол в рамках межрегионального проекта "Сплоченные войной".Его цель - пополнение базы "Блокада Ленинграда. Эвакуация" сведениями из регионов о людях, которые в те жуткие годы были вынуждены покинуть Северную столицу и пустили корни в других областях. Авторы проекта хотят наполнить его фамилиями и персоналиями, чтобы увидеть полную картину и сформировать единый информационный ресурс.В государственном и муниципальных архивах Владимирской области хранятся такие документы о людях, эвакуированных на территорию нашего края.Сегодня участники расскажут, кто они и как им здесь в свое время помогли.