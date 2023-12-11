Во Владимире разыскивают пропавшего 11-летнего школьника Информация о мальчике появилась в...

Во Владимире разыскивают пропавшего 11-летнего школьникаИнформация о мальчике появилась в сообществе Вконтакте «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Владимирской области» сегодня — 11 декабря.И вновь неравнодушные люди, добровольцы, поисковики приступают к нелегкой задаче — найти ребенка живым и здоровым.Что известно к этому часу (11 декабря, 16:30)?Данил Антонов 2012 года рождения (11 лет) живёт в городе Владимире.11 декабря 2023 года вышел из дома и не вернулся.Может находиться в любом районе города Владимира.Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.Был одет: тёмно-синяя куртка, тёмно-синие брюки, тёмно-синие сапоги, чёрная шапка.Если вам что-то известно о местонахождении мальчика — сообщите!Фото, координаты: https://vk.com/lizaalert_vladimir