Суд признал пьяного владимирского водителя виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть пенсионерки.

Суд признал пьяного владимирского водителя виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть пенсионерки. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Трагедия произошла в мае текущего года в областной столице. Осуждённый сидел за рулём машины «Газель 2824РЕ». Он ехал задним ходом, не убедившись в отсутствии пешеходов на пути движения, и сбил старушку 1942 года рождения. Бедная женщина умерла на месте. Отмечается, что водитель отказался проходить тест на состояние опьянения.Суд приговорил мужчину к 5 годам заключения в колонии-поселении и на 2 года лишил водительских прав. Кроме того, с индивидуального предпринимателя – владельца «Газели» – взыскали миллион рублей в пользу дочери погибшей.