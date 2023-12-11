Об этом рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта.

Во Владимирской области 10 декабря пройдёт зимний забег. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта.Так, встреча бегунов «Dobrogradtrail» состоится в Доброграде под Ковровом. На соревнования приедут более 180 человек из 14 регионов страны. Будет шесть дистанций – 20 км, 10 км, 5 км, 2 км, 400 м и детский забег. Каждый финиширующий спортсмен будет награждён памятной медалью.Регистрация с 9:00. Начало в 11:30.