Во Владимирской области фиктивный брак с таджиком для местной жительницы обернулся уголовным...

Во Владимирской области фиктивный брак с таджиком для местной жительницы обернулся уголовным делом.Выяснилось, что еще в 2018 году был зарегистрирован фиктивный брак между россиянкой и гражданином Республики Таджикистан«Действия женщины привели к тому, что мужчина незаконно получил право пребывания в Российской Федерации: УВМ УВМД России по Владимирской области принято решение о выдаче ему разрешения на временное проживание в Российской Федерации сроком на 3 года...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.За фиктивную регистрацию брака «молодая невеста» получила 80 тысяч рублей.Известно, что в данный момент СО ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении неё возбуждено уголовное дело («организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору»), а также проводится предварительное расследование.По результатам - прокурором в Юрьев-Польский районный суд направлено исковое заявление о признании брака недействительным.Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме, правда, ответчиком на решение суда принесена апелляционная жалоба.«Апелляционным определением Владимирского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Кроме того, сообщается, что прокурором мировому судье направлено исковое заявление о взыскании с женщины 80 000 рублей в бюджет Российской Федерации...» - сообщили в прокуратуре.Фото: pxfuel.com