Во Владимирской области откроется акушерский корпус районного значения. В эксплуатацию акушерский...

Во Владимирской области откроется акушерский корпус районного значения.В эксплуатацию акушерский корпус в Гусь-Хрустальном введён ещё в 2020 году, но переезд туда родильного дома пришлось отложить из-за пандемии коронавируса – в новом здании разместили ковидный госпиталь. В течение полутора лет шёл дополнительный ремонт и оснащение оборудованием, сообщила пресс-служба правительства ВО.В декабре этого года учреждение получило лицензии, идёт подготовка к переезду отделений на новое место, проходит санитарно-дезинфекционная обработка помещений. Открытие запланировано на 20 декабря.Пациентки отделений роддома будут обеспечиваться полным объёмом клинико-диагностический и рентгеновских исследований, консультативной помощи врачей различных специальностей, в том числе анестезиологов-реаниматологов, службы крови, отделения функциональной диагностики. Планировка послеродового отделения предполагает как совместное, так и раздельное пребывание матери и малыша. Все палаты в отделениях патологии беременных и послеродовом обеспечиваются шлюзом, санузлом и душем. Предусмотрен кабинет пренатальной диагностики.Губернатор дал поручение достроить гараж для спецтехники и рассмотреть возможность приобретения для учреждения нового маммографа. А к весне – благоустроить территорию рядом с основным зданием.- Раньше роддом располагался удалённо от основного стационарного комплекса, мы не могли быстро обеспечить проведение консультаций специалистов, различных обследований, отсутствующих на базе родильного дома, возникали проблемы в оказании реанимационной помощи, – отметила главный врач ЦРБ Ольга Добрынина.Она добавила, что чётко налажена маршрутизация пациенток с той или иной акушерской патологией в перинатальный центр. В экстренных ситуациях возможно привлечение санитарной авиации, услугами которой пользуются и сегодня.Фото: пресс-служба правительства ВО.