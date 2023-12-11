Во Владимирской области в результате ДТП автомобиль с четырёхлетним ребёнком и мамой оказался в...

Во Владимирской области в результате ДТП автомобиль с четырёхлетним ребёнком и мамой оказался в кюветеСегодня утром в Александровском районе произошло серьёзное ДТП недалеко от деревни Малое Каринское.По предварительной информации регионального ГИБДД, 32-летняя женщина, сидевшая за рулём автомобиля Лада Ларгус, не справилась с управлением, после чего машина вылетела в кювет.В салоне находился четырёхлетний ребёнок.Серьёзно ни мама, ни малыш не пострадали.