Во Владимирской области в результате ДТП автомобиль с четырёхлетним ребёнком и мамой оказался в...
Во Владимирской области в результате ДТП автомобиль с четырёхлетним ребёнком и мамой оказался в кювете
Сегодня утром в Александровском районе произошло серьёзное ДТП недалеко от деревни Малое Каринское.
По предварительной информации регионального ГИБДД, 32-летняя женщина, сидевшая за рулём автомобиля Лада Ларгус, не справилась с управлением, после чего машина вылетела в кювет.
В салоне находился четырёхлетний ребёнок.
Серьёзно ни мама, ни малыш не пострадали.