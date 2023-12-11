Во Владимирской области вновь заговорили о введении туристического сбора при посещении...

Во Владимирской области вновь заговорили о введении туристического сбора при посещении СуздаляНапомним, о введении туристического сбора стали говорить еще в 2019 году: https://vladtv.ru/society/104495/Тогда генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова обратила внимание комиссии на ограничения федерального законодательства. В результате его несовершенства - работы по реставрации могут проходить не так качественно, как хотелось бы музейщикам. А сохранение исторических памятников - важный фактор в привлечении туристов, отмечала Светлана Мельникова.Именно тогда было предложено ввести в исторических городах туристический сбор, по аналогии с курортным. Так, чтобы все собранные средства оставались в муниципалитете и могли идти на развитие инфраструктуры.С таким предложением выступил и губернатор Владимирской области Александр Авдеев в ходе недавней встречи главы Минэкономразвития Максима Решетникова с представителями туристического бизнеса региона.Точная сумма сбора, которую планируют взимать с гостей Суздаля, пока не оглашается.Важно: по информации «ТАСС», Президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право российским регионам вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в некоторых субъектах.Фото: pxfuel.com