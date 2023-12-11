С 4 по 10 декабря в регионе произошли 22 аварии. Один человек погиб, 24 получили увечья. Статистикой поделились в пресс-службе областного УМВД. 414 происшествий обошлись без жертв. За рулем были

С 4 по 10 декабря в регионе произошли 22 аварии. Один человек погиб, 24 получили увечья. Статистикой поделились в пресс-службе областного УМВД. 414 происшествий обошлись без жертв. За рулем были пойманы 74 нетрезвых водителя. На предыдущей неделе данные были более печальными: 25 аварий, 6 погибших, 27 пострадавших, пьяных водителей 85. В 408 ДТП никто не