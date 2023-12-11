Во Владимирской области загорелась пилорама, площадь пожара — 600 квадратных метров.
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Во Владимирской области загорелась пилорама, площадь пожара — 600 квадратных метров.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Владимирской области, сообщение о пожаре на пилораме (в селе Денятино, Муромского района) поступило накануне - 10 декабря, в 19:54.
18 человек и 5 спецмашин тушили пожар. Из-за чего произошло возгорание — пока неизвестно.
«Информация о погибших и пострадавших не поступала...» - пояснили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.
Судя по кадрам с места пожара — пилорама серьезно пострадала.
Площадь пожара — 600 квадратных метров.
Уважаемые жители Владимирской области, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнём, соблюдайте правила пожарной безопасности!
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101».
Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области