Во Владимирской области загорелась пилорама, площадь пожара — 600 квадратных метров. Как...

Во Владимирской области загорелась пилорама, площадь пожара — 600 квадратных метров.Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Владимирской области, сообщение о пожаре на пилораме (в селе Денятино, Муромского района) поступило накануне - 10 декабря, в 19:54.18 человек и 5 спецмашин тушили пожар. Из-за чего произошло возгорание — пока неизвестно.«Информация о погибших и пострадавших не поступала...» - пояснили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.Судя по кадрам с места пожара — пилорама серьезно пострадала.Площадь пожара — 600 квадратных метров.Уважаемые жители Владимирской области, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнём, соблюдайте правила пожарной безопасности!Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области