Данил Антонов пропал сегодня, 11 декабря. Как сообщают в региональной группе “ЛизаАлерт”, ребенок вышел из дома и не вернулся. Рост мальчика – 140 см, волосы светло-русые, глаза голубые.

Данил Антонов пропал сегодня, 11 декабря. Как сообщают в региональной группе “ЛизаАлерт”, ребенок вышел из дома и не вернулся. Рост мальчика – 140 см, волосы светло-русые, глаза голубые. Ребенок одет в темно-синюю куртку, брюки того же цвета, сапоги и черную шапку. Уже сейчас, в 16:30, волонтеры собираются возле гипермаркета “Лента”, чтобы отправиться на поиски мальчика.