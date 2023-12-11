Юные владимирцы помогли нарядить самую экологичную новогоднюю елку страны Ее на этой неделе...

Юные владимирцы помогли нарядить самую экологичную новогоднюю елку страныЕе на этой неделе установят на территории Московского зоопарка в рамках Всероссийской акции, которую впервые проводит Росприроднадзор.Ее участники - дети со всей страны - за месяц смастерили более пяти тысяч елочных игрушек.Особенность в том, что новогодние украшения сделаны из ненужных вещей, мусора, природных и переработанных материалов. Фонарики из старых газет, снеговики и колокольчики - из перегоревших лампочек, экоигрушки из пластиковых бутылок, пробок, старых пуговиц, одноразовой посуды, монет, ткани, грецких орехов.Чего только не будет на самой большой экологичной елке. Огни на ней зажгутся 13 декабря.Авторы игрушек в этот день смогут бесплатно посетить Московский зоопарк.