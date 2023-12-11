Юные владимирцы помогли нарядить самую экологичную новогоднюю елку страны
Ее на этой неделе...
Юные владимирцы помогли нарядить самую экологичную новогоднюю елку страны
Ее на этой неделе установят на территории Московского зоопарка в рамках Всероссийской акции, которую впервые проводит Росприроднадзор.
Ее участники - дети со всей страны - за месяц смастерили более пяти тысяч елочных игрушек.
Особенность в том, что новогодние украшения сделаны из ненужных вещей, мусора, природных и переработанных материалов. Фонарики из старых газет, снеговики и колокольчики - из перегоревших лампочек, экоигрушки из пластиковых бутылок, пробок, старых пуговиц, одноразовой посуды, монет, ткани, грецких орехов.
Чего только не будет на самой большой экологичной елке. Огни на ней зажгутся 13 декабря.
Авторы игрушек в этот день смогут бесплатно посетить Московский зоопарк.