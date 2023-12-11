На эту сумму было закуплено 410 единиц медицинского оснащения.

За декабрь во Владимирские фельдшерско-акушерские пункты поступит оборудование на 10,8 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава 33-го региона.На эту сумму было закуплено 410 единиц медицинского оснащения. До конца этого года оборудование распределят по ФАПам Камешковского, Муромского, Меленковского и Киржачского районов. По информации властей, закупка стала возможной благодаря программе модернизации первично звена.