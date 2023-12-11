Об этом рассказали поисковики отряда «ЛизаАлерт».

За год во Владимирской области пропали 657 человек. Живыми из этого числа найдены 541. Мёртвыми – 38. Об этом рассказали поисковики отряда «ЛизаАлерт».В полевых условиях добровольцы искали 290 людей, в городах – 367. За весь год в регионе исчезли 113 детей, двоих из этого числа нашли уже мёртвыми.Если говорить о ноябре, то за месяц потерялись 28 взрослых людей и шесть несовершеннолетних. Детей нашли всех, а шесть взрослых пропавших до сих пор неясно где. Погибли двое.