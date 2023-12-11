Юные художницы из Владимирской области 10-летняя София Акимова и 12-летняя Ульянова Батурова приняли участие в международном конкурсе «Нарисуй «Ёлку Победы».

Юные художницы из Владимирской области 10-летняя София Акимова и 12-летняя Ульянова Батурова приняли участие в международном конкурсе «Нарисуй «Ёлку Победы». Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.Сегодня рисунки девочек украшают виртуальную выставку Музея Победы. Владимирцев просят проголосовать за своих землячек и помочь талантливым детям получить приз зрительских симпатий. Подробности можно .