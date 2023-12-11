«Жаркое» время в морозные дни: специалисты МЧС России по Владимирской области в выходные спасали...

«Жаркое» время в морозные дни: специалисты МЧС России по Владимирской области в выходные спасали людей и поросят.Как стало известно, 9 декабря (в субботу) поступило сообщение о возгорании фермы в деревне Байгуши Судогодского района. И лишь благодаря оперативным, слаженным действиям пожарных, а также работников фермы, из огня удалось спасти 100 поросят.Сообщается, что пострадала лишь кровля на площади в 20 квадратных метров. Дознаватели МЧС России выясняют причины случившегося.В этот же день (9 декабря) ранним утром пожарные боролись с огнем в частном доме - в Муроме (на улице Калинина). Площадь пожара внушительная — 180 квадратных метров. Информации о погибших или пострадавших нет. Известно, что к ликвидации пожара привлекались от МЧС 5 единиц техники и 18 человек личного состава.10 декабря (в воскресенье) также ранним утром (в 4:29) в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Судогодском районе, деревне Поддол.И снова возгорание произошло в частном домовладении. Предварительная площадь пожара - 162 квадратных метров. Уточняется, что информация о погибших и пострадавших не поступала. Причина произошедшего пока неизвестна.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 16 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо как можно быстрее звонить по телефонам «01» или «101». Круглосуточно и бесплатно.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области