Случайно поджег не тот автомобиль. 41-летнего жителя Гусь-Хрустального обвиняют в повреждении чужого имущества, сообщили в областном УМВД. В сентябре этого года на одной из улиц

Случайно поджег не тот автомобиль. 41-летнего жителя Гусь-Хрустального обвиняют в повреждении чужого имущества, сообщили в областном УМВД. В сентябре этого года на одной из улиц Гусь-Хрустального загорелся автомобиль “Опель Астра”. Огонь частично уничтожил машину. Проведенная экспертиза показала, что транспортное средство загорелось не само – его подожгли. Материальный ущерб составил около 50 тысяч рублей. Полиции удалось