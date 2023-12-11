Жительница Юрьев-Польского района заключила фиктивный брак с гражданином Таджикистана, что позволило иностранцу получить разрешение на временное проживание в Российской Федерации.
Жительница Юрьев-Польского района заключила фиктивный брак с гражданином Таджикистана, что позволило иностранцу получить разрешение на временное проживание в Российской Федерации. За свои «услуги» дама взяла 80 тыс. рублей. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.
В настоящий момент на женщину возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции.
Кроме того, суд удовлетворил требование прокурора о признании брака недействительным. Также правоохранители требуют взыскать с гражданки 80 тыс. рублей в пользу государства.