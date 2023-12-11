Жительница Юрьев-Польского района заключила фиктивный брак с гражданином Таджикистана, что позволило иностранцу получить разрешение на временное проживание в Российской Федерации.

Жительница Юрьев-Польского района заключила фиктивный брак с гражданином Таджикистана, что позволило иностранцу получить разрешение на временное проживание в Российской Федерации. За свои «услуги» дама взяла 80 тыс. рублей. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В настоящий момент на женщину возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции.Кроме того, суд удовлетворил требование прокурора о признании брака недействительным. Также правоохранители требуют взыскать с гражданки 80 тыс. рублей в пользу государства.