По обвинению в покушении на умышленные уничтожение или повреждение имущества перед судом предстанет 41-летний житель Гусь-Хрустального.

По обвинению в покушении на умышленные уничтожение или повреждение имущества перед судом предстанет 41-летний житель Гусь-Хрустального. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл осенью 2023 года. Правоохранители выяснили, что подозреваемый поссорился со своим знакомым и решил отомстить. Он облил иномарку «Опель Астра» горючей жидкостью, поджёг и убежал. В результате возгорания был причинён ущерб на 50 тыс. рублей.Самое примечательное, что мужчина ошибся. Автомобиль вовсе не принадлежал обидчику.На допросе житель Гусь-Хрустального во всём сознался. В настоящий момент уголовное дело передано в суд.