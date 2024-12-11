Флагманский продукт компании РТК-ЦОД — «Публичное облако 2.0» стал победителем в номинации «Экономика и бизнес» на «Премии Рунета – 2024». Эта награда подчеркивает высокую значимость

Флагманский продукт компании РТК-ЦОД — «Публичное облако 2.0» стал победителем в номинации «Экономика и бизнес» на «Премии Рунета – 2024». Эта награда подчеркивает высокую значимость облачной платформы для российского рынка и её роль в цифровой трансформации бизнеса и государственных структур. Награду получил директор по продуктам РТК-ЦОД Александр Обухов. «Публичное облако 2.0» представляет собой современную облачную