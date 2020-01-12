Российская авиакомпания Аэрофлот перенесла рейс из Москвы в Тегеран с субботы на воскресное утро. Самолет Аэрофлота по расписанию должен был вылететь в 22:15 московского времени в субботу, 11 января. Теперь же ожидаемое время вылета — 4 утра воскресенья, 12 января.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" перенесла рейс из Москвы в Тегеран с субботы на воскресное утро.Самолет "Аэрофлота" по расписанию должен был вылететь в 22:15 московского времени в субботу, 11 января. Теперь же ожидаемое время вылета — 4 утра воскресенья, 12 января, пишет РИА Новости.Ранее на этой неделе Росавиация распространила рекомендацию для российских авиакомпаний не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов из-за того, что существуют риски для безопасности международных полетов. Запрета на полеты в Иран на данный момент нет.В минувшую среду, 8 января, Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", летевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из иранского аэропорта. Погибли 167 и девять членов экипажа.11 января иранские военные заявили, что украинский самолет был сбит непреднамеренно, он пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый Boeing.