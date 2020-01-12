Американский актер Дональд Джозеф Куоллс, более известный как Ди Джей Куоллс, признался, что он - гей. Как Куоллс написал в Твиттере после своего каминг-аута на сцене комедийного шоу Джима Джефриса в Сан-Диего, он устал беспокоиться по поводу того, что о нем подумают люди и как это отразится на его карьере.

Американский актер Дональд Джозеф Куоллс, более известный как Ди Джей Куоллс, признался, что он — гей. Как Куоллс написал в "Твиттере" после своего каминг-аута на сцене комедийного шоу Джима Джефриса в Сан-Диего, он "устал беспокоиться по поводу того, что о нем подумают люди и как это отразится на его карьере".41-летний Куоллс снялся в 55 фильмах и сериалах, в том числе "Клиника", "Во все тяжкие", "Фарго" и "Сверхъестественное".