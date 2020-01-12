В ходе своего визита в Сирию президент РФ Владимир Путин побывал в мечети Омейядов в Дамаске – одной из крупнейших и старейших в мире. Сопровождал российского лидера президент Сирии Башар Асад. Эксклюзивные кадры этой поездки показал телеканал Россия 1 в программе Москва. Кремль. Путин.

В ходе своего визита в Сирию президент РФ Владимир Путин побывал в мечети Омейядов в Дамаске – одной из крупнейших и старейших в мире. Сопровождал российского лидера президент Сирии Башар Асад. Эксклюзивные кадры этой поездки показал телеканал "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".Асад сообщил Путину, что это "единственное место в мире, где мусульмане молятся вокруг христианской святыни". В мечети, как считается, находятся нетленные мощи Иоанна Крестителя — мусульмане называют его пророком Яхья. Священные мощи хранятся в саркофаге, за стеклом, и здесь принимают верующих всех конфессий.Позднее, уже в православной церкви святой Девы Марии, российский президент поделился впечатлениями от увиденного: "Мы только что посетили мечеть Омейядов, где хранится голова Иоанна Предтечи. Это лучшее подтверждение духовных связей христиан и мусульман".Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Десятый рассказал, что апостол Павел принял христианство у ворот Дамаска. Верующие считают, что на пути к Дамаску он ослеп от ярчайшего света с неба, апостолу явился Иисус и велел ему, чтобы вернуть зрение, идти по прямой дороге в дом епископа.Башар Асад пошутил: "Если Трамп приедет по этой дороге, тоже с ним станет все нормально". Путин ответил, что американский президент справится: "Пригласите, он приедет!". Асад выразил готовность, на что Путин пообещал передать это Трампу.Асад также выразил благодарность за помощь, которую Россия оказала Сирии. "Если бы не те боевые действия, которые мы ведем вместе, в этом месте давно бы сидел Багдади (главарь террористической организации ИГИЛ, запрещена в России – ред.)". "Мы и дальше будем вместе это делать, добиваться новых рубежей", — заверил российский президент.