Первый зампред Центробанка Сергей Швецов рассказал россиянам о способах управления пенсионными накоплениями.

Первый зампред Центробанка Сергей Швецов рассказал россиянам о способах управления пенсионными накоплениями. В интервью "Российской газете" финансист пояснил, что переводить средства на счет гарантированного пенсионного плана можно будет с помощью смартфона. По словам Швецова, это поможет гражданину почувствовать "осязаемость пенсионных накоплений".При переводе денег в одном негосударственном пенсионном фонде на счет ГПП новая система добровольных пенсионных накоплений позволит избежать комиссий или потерь инвестиционного дохода.Если россиянин захочет перевести пенсию в иной фонд, то перевод произойдет по истечении пяти лет после подачи заявления, причем новые платежи сразу пойдут в выбранный фонд.С теми, кто оставил накопления в Пенсионном фонде России ("молчуны"), будут работать по такой же схеме.Гарантированный пенсионный план — добровольная система финансирования негосударственной пенсии.