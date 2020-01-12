Россиянка Дарья Касаткина, которая несколько лет назад входила в Топ-3 лучших теннисисток страны, но провалившая прошлый сезон, пытается выбраться виз глубин классификации WTA. Она вышла в основную сетку турнира в Аделаиде, который является подводящим к первому Большому шлему сезона – Australian Open-2020.

Россиянка Дарья Касаткина, которая несколько лет назад входила в Топ-3 лучших теннисисток страны, но провалившая прошлый сезон, пытается выбраться виз глубин классификации WTA. Она вышла в основную сетку турнира в Аделаиде, который является подводящим к первому "Большому шлему" сезона – Australian Open-2020.В решающем раунде квалификационных состязаний Касаткина обыграла представительницу Канады Габриэлу Дабровски со счетом 6:2, 6:2. Кроме Дарьи в финале квалификации играли еще две наши спортсменки, но обе уступили: Виталия Дьяченко проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана, а Анастасия Потапова — Арине Родионовой, выступающей за Австралию.