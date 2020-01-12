Молодой охотник спрашивает у Бывалого:
- А как ходить на медведя?
Он ему объясняет(заикаясь):
Ну-ну с-с утра ввстаешь Главное не бояться
Одддевае-шшся ииидешь в лес
Главное не бояться
Иииищешь б-б-большую паллку
Главное не бояться
Потттомм ищеешь б-б-большую нору
Главвное не бояться
Суууешь тттуда ппалку НННу в норрру
Главное не бояться
Оттттудда выллезает ББББольшой медведь
Ты его ггговноммм по мммордде мажешь и убегаешь.........
Молодой срашивает:
- А говно откуда ???
Бывалый и отвечает :
- Ггговнна будеет ммнооого
ГЛЛАВНОЕ НЕ ББОЯТЬСЯ!!!!!!
еще анекдот!