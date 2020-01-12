12.01.2020

2020-01-12 11:40:03

День в истории Владимирского края

12 января (по новому стилю) 1772 года родился Михаил Сперанский, выдающийся российский основоположник юридической науки в России. Он родился в селе Черкутино, ныне входящего в состав Собинского района Владимирской области. Сперанский единственный наш земляк, который добился таких высот. Сын священника, дошел до тайного советника - получил второй чин по "Табели о рангах" после канцлера. Вошел в ближайшее окружение Александра Первого - стал государственным секретарем, создал единый свод законов Российской империи. Незадолго до смерти получил титул графа, его пожаловал Сперанскому уже новый император Николай Первый.

Напомним, во Владимире одна из улиц в Юго-Западном районе названа именем Сперанского. Кроме этого на его малой родине появился музей.