Российскую актрису Ренату Литвинову сбила машина. По имеющейся информации, это произошло в центре Москвы, где Литвинова прогуливалась.

Российскую актрису Ренату Литвинову сбила машина. По имеющейся информации, это произошло в центре Москвы, где Литвинова прогуливалась.Сообщается, что автомобиль наехал на актрису у ресторана "Макдоналдс", а за рулем машины была девушка. Все произошло в день рождения Ренаты Литвиновой.У актрисы повреждены рука и нога, врачи оказывают ей экстренную помощь, сообщил телеграм-канал Mash.Ранее Литвинова опубликовала в своем "Инстаграме" необычную черно-белую фотографию, на которой она в блестящем платье с длинным шлейфом снята в дверном проеме на фоне разрушенной стены. Фото — из будущей книги, прокомментировала она.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 11 Янв 2020 в 1:47 PSTПоклонники актрисы поздравляют ее с днем рождения и желают скорейшего выздоровления. Сегодня, 12 января, ей исполнилось 53 года.Рената Литвинова — заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии России и двукратный лауреат кинофестиваля "Кинотавр". Дебютировав в кино в 1989 году ролью в картине Аллы Суриковой "Две стрелы. Детектив каменного века". Всего на ее счету 44 актерских работы в кино и на телевидении и 6 режиссерских.