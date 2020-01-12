В немецком Оберхофе завершается очередной этап Кубка мира по биатлону. Воскресную программу начали женщины, которые разыграли награды в масс-старте на 12,5 км. Победу праздновала Кайса Мякяряйнен. Наши Лариса Куклина и Светлана Миронова провалили стрельбу и заняли, соответственно, 29-е и 30-е места.

В немецком Оберхофе завершается очередной этап Кубка мира по биатлону. Воскресную программу начали женщины, которые разыграли награды в масс-старте на 12,5 км. Победу праздновала финка Кайса Мякяряйнен. Наши Лариса Куклина и Светлана Миронова провалили стрельбу и заняли, соответственно, 29-е и 30-е места.Гонка получилась весьма сложной, поскольку на стрельбище был рваный ветер, который то помогал участницам, то разбивал их надежды в хлам. Получилось, что победительница, которая допустила всего один промах на стрельбище, привезла соперницам на финише полминуты.Время чемпионки 39 мин. 58,9 сек. Призерами гонки стали две норвежки – Тириль Экхофф с четырьмя промахами и Марте Ольсбю-Ройселанд с тремя. Россиянки Миронова и Куклина дружно "застрелились" уже на первом рубеже, послав по 4 пули в молоко". В итоге у Мироновой 10 промахов, а у Куклиной – 11, но она выиграла у подруги одну позицию за счет скорости.