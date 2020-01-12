Наставник испанского клуба Малага Виктор Санчес дель Амо уволен руководством после того, как в интернет попало видео интимного свойства. Сам тренер сообщил полиции и своим начальникам, что стал жертвой шантажа и ролик был украден из его личной переписки. Но клуб решил избавиться от специалиста.

Наставник испанского клуба "Малага" Виктор Санчес дель Амо уволен руководством команды после того, как в интернет попало видео интимного свойства. Сам тренер сообщил полиции и своим начальникам, что стал жертвой шантажа и ролик был украден из его личной переписки. Но клуб решил избавиться от специалиста."Малага" приложила все усилия, чтобы мирно урегулировать данную ситуацию с помощью переговоров с дель Амо, — цитирует Спортбокс.Ru официальное сообщение на сайте клуба. – Но нам не удалось достичь компромисса. Клуб принял решение уволить специалиста по дисциплинарным причинам. Данное решение принято в связи с нанесением морального ущерба команде".Тем временем полиция провинции Кордоба арестовала человека, которого подозревают в распространении пикантного видео с участием главного тренера "Малаги". Это случилось после того, как дель Амо обратился с заявлением к правоохранителям. Задержан 41-летний мужчина, который, как считает полиция, распространял видео в социальных сетях. Впрочем, расследование инцидента продолжается.Стоит напомнить, что дель Амо возглавлял "Малагу" с апреля 2019 года. В данный момент клуб играет в Сегунде, втором по силе дивизионе чемпионата Испании и занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 23 очка.