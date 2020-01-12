Российская актриса театра и кино Галина Польских опровергла информацию о ее госпитализации, передает Интерфакс. Перед этим некоторые СМИ сообщили, что ей оказывают экстренную медицинскую помощь из-за повысившегося давления, и что решается вопрос о ее госпитализации.

Российская актриса театра и кино Галина Польских опровергла информацию о ее госпитализации, передает "Интерфакс". Перед этим некоторые СМИ сообщили, что ей оказывают экстренную медицинскую помощь из-за повысившегося давления, и что решается вопрос о ее госпитализации.По словам актрисы, она находится дома. "СМИ что-то перепутали, все хорошо, о госпитализации речь не идет", — добавила она.Галина Польских — народная артистка РСФСР, выпускница ВГИКа 1964 года (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). С 1964 года она работала в Театре-студии киноактера.Популярность в кино ей принесла первая главная роль — она сыграла школьницу Таню Сабанееву в фильме "Дикая собака динго" по повести Рувима Фраермана, напоминает ТАСС. Всего на счету Галины Польских почти 160 работ в кино и на телевидении, в том числе роли в фильмах "Тени исчезают в полдень", "Я шагаю по Москве", "По семейным обстоятельствам" и "Человек с бульвара Капуцинов". В конце ноября минувшего года она отметила юбилей — 80 лет.