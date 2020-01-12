Существует угроза отставания американской армии от российской и китайской, считает генерал ВВС США и заместитель главы Объединенного комитета начальников Штабов Джон Хайтен.

Существует угроза отставания американской армии от российской и китайской, считает генерал ВВС США и заместитель главы Объединенного комитета начальников Штабов Джон Хайтен.По его словам, развитие РФ и Китая происходит с невероятной скоростью, поэтому США должны быть уверены, что не отстают от потенциальных противников. Пока что ВС США впереди по большинству параметров, но это не играет роли, если противник движется быстрее.До назначения на пост замруководителя Объединенного комитета начальников штабов Хайтен руководил Стратегическим командованием, куда входят ядерные силы, ПРО и космические силы, передает РИА Новости.