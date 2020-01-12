В матче 19-го тура чемпионата Италии Милан на поле Сардиния Арены обыграл Кальяри со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Рафаэль Леау и Златан Ибрагимович, забившие на 46-й и 64-й минутах соответственно.

В матче 19-го тура чемпионата Италии "Милан" на поле "Сардиния Арены" обыграл "Кальяри" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Рафаэль Леау и Златан Ибрагимович, забившие на 46-й и 64-й минутах соответственно."Милан" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 25 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а "Кальяри", потерпевший четвертое поражение кряду, расположился на шестой строчке, имея в активе 29 очков.Стоит отметить, что 38-летний Ибрагимович забил первый гол в официальном матче после возвращения в "Милан". Ранее швед выступал за "красно-черных" с 2010 по 2012 год, за это время он выиграл с "россонери" чемпионат и суперкубок Италии.