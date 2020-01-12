Лидер чемпионата Италии миланский Интер встречался дома в рамках 22-го тура с Аталантой из Бергамо. Нерадзурри, поведя в счете в первом тайме, не смогли удержать победу. Встреча в Милане завершилась вничью – 1:1.

Лидер чемпионата Италии миланский "Интер" встречался дома в рамках 22-го тура с "Аталантой" из Бергамо. "Нерадзурри", поведя в счете в первом тайме, не смогли удержать победу. Встреча в Милане завершилась вничью – 1:1.Хозяева поля отличились уже на четвертой минуте матча усилиями Лаутаро Мартинеса. Гости отыгрались после перерыва. На 75-й минуте счет сравнял Робинс Гонсенс. "Аталанта" была близка к победе, когда в концовке второго тайма получила право на пенальти. Однако Луис Мурьель не сумел переиграть Самира Хандановича."Интер" с 46 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. "Аталанта", набрав 35 баллов, идет пятой.